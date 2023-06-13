13 июня, 14:49

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Самаре

Причиной внеплановой посадки стали неполадки бортового оборудования

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки в Самаре самолета, летевшего в Казахстан, из-за неполадки бортового оборудования. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 13 июня около 14:25 мск воздушное судно Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч в связи с неполадкой бортового оборудования. Самолет приземлился благополучно. Технические службы аэропорта проверяют воздушное судно", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Самолет летел из Шереметьево в Актау (Казахстан), на борту находились 77 пассажиров и 6 членов экипажа. На время ожидания резервного борта пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в прокуратуре.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. 

Теги:
РоссияСамарская область
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