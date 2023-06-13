Марочко: ВСУ пытались ударить ракетами Storm Shadow по электроподстанции в Луганске

Информация о пострадавших уточняется

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Украинские войска пытались нанести удар ракетами Storm Shadow по электроподстанции в Луганске. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Удар пришелся по строительному складу, но могу предположить, что не эту цель преследовали украинские боевики. Дело в том, что в этом районе города <…> есть электроподстанция, которая очень важна для города Луганска. И вот действиями наших [систем] ПВО и, возможно, средствами радиоэлектронной борьбы ракета была отклонена от цели", - сказал он.

Марочко добавил, что информация о пострадавших еще уточняется.

Взрывы были слышны в Луганске примерно в 15:58 мск, после чего над городом стали сразу же подниматься клубы дыма. Марочко сообщал ТАСС, что, по предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по юго-западной части Луганска две ракеты Storm Shadow.