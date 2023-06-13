В СК РФ сообщили о пострадавших при обстреле Луганска ракетами Storm Shadow

Повреждена промзона города

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Промзона Луганска повреждена обстрелом ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие среди горожан. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Следственного комитета РФ по ЛНР.

"По городу было выпущено не менее двух ракет типа Storm Shadow, согласно предварительным данным. <…> Есть повреждения в промышленной зоне города. <…> Есть пострадавшие среди мирных жителей. Они доставлены в медучреждения, где им оказывается медицинская помощь", - сказал он.

Взрывы были слышны в Луганске примерно в 15:58 мск, после чего над городом стали сразу подниматься клубы дыма. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал ТАСС, что Вооруженные силы Украины пытались нанести удар ракетами Storm Shadow по электроподстанции. По его словам, противник выпустил по юго-западной части города две ракеты.