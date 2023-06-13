Пожарные сократили площадь возгорания на полигоне ТКО под Калининградом в пять раз

В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудникам МЧС удалось за сутки сократить площадь горения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Круглово Калининградской области в пять раз - до 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

"За сутки пожарным удалось снизить площадь очагового горения до 1 000 кв. м и уменьшить площадь тления", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что пожар на полигоне ТКО в Круглово распространился по всей его площади - порядка 5 тыс. кв. м.

"Вторые сутки сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на полигоне. Свой пост они не покидают ни днем, ни ночью. В темное время суток, когда тушение невозможно по соображениям безопасности, огнеборцы контролируют ситуацию", - рассказали в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора по региону информировало о контроле качества атмосферного воздуха в жилых зонах поселков Круглово и Путилово, прилегающих к мусорному полигону. По результатам исследований 13 июня в поселке Круглово выявлено превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) по показателю "оксид углерода" - 1,5 ПДК, отмечают в ведомстве. Концентрация остальных контролируемых веществ в поселках Круглово, Путилово, в зоне организованного отдыха детей "Бригантина" ниже предельно допустимых концентраций. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Комментируя ситуацию на полигоне, глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков сообщил, что необходимости эвакуировать жителей нет. "Такой необходимости нет. Ветер уже сменился и дым уносит в другую сторону. Мы просим жителей с понимаем относиться к сложившейся в результате аномальной засухи ситуации. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В мае в регионе выпало около 5,5% от климатической нормы осадков. Минприроды области ввело запрет на посещение лесов с 8 июня на 21 день.