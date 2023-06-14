В Новой Каховке из-за обстрела со стороны ВСУ поврежден жилой дом

Есть пострадавший

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в среду утром обстреляли Новую Каховку в Херсонской области.

Поврежден жилой дом, есть пострадавший, сообщила в Telegram-канале администрация городского округа.

"Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела нарушено электроснабжение в Плодовом. "Аварийная служба Новокаховского РЭСа работает над устранением повреждений", - сообщается в канале.