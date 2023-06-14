Дело экс-главы "Татфондбанка" Мусина вернули на пересмотр в Верховный суд Татарстана

Бывшему председателю председателя правления выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Шестой кассационный суд отменил приговор по делу бывшего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Роберта Мусина и отправил дело на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Татарстан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кассационного суда.

"Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана. [Мусину] выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца", - сказали в пресс-службе.

28 сентября 2021 года суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении бывшего председателя правления ПАО "Татфондбанк" Мусина. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по шести эпизодам, по двум эпизодам его оправдали за истечением срока давности. Мусина приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей стороны (агентства по страхованию вкладов) к Мусину суд удовлетворил частично на сумму 23,3 млрд рублей. Во время прений сторон гособвинение запрашивало 47 млрд рублей. В ноябре 2022 года Верховный суд Татарстана сократил срок заключения Мусину с 12 до 11 лет.