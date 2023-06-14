В Казани загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

По предварительным данным, пострадавших нет

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание кровли пятиэтажного жилого дома в Казани, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"В 18:35 мск поступило сообщение о пожаре на кровле пятиэтажного жилого дома по ул. Чехова, д. 8/2 в Казани. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по 2-му номеру вызова", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 1 600 кв. м. К тушению привлекаются 62 человека и 12 единиц техники.

По данным пресс-службы, пострадавших в результате пожара нет. Из здания эвакуировали 132 человека. Пожарным также удалось спасти двух маломобильных граждан.

Как сообщили в мэрии Казани, в доме 66 квартир, на месте находится глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Город начал подготовку мест размещения для временного расселения жителей. "Для нас сейчас главное - безопасность жителей, поэтому максимально просим обратиться <…> тех, кому необходимо будет жилье", - сказал Салихов.

По данным мэрии, всего в доме проживали 142 человека. Для них на месте организовали палатку МЧС, где они могут проконсультироваться по всем вопросам и оставить свои данные. Людей, которые нуждаются во временном жилье, планируют разместить в гостинице.

Прокуратура Республики Татарстан начала проверку. Ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав жителей, пострадавших от пожара.