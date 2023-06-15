15 июня, 04:51
Военная операция на Украине

ВСУ за час выпустили по Донецку 18 снарядов из артиллерии натовского калибра

Под огнем оказались Куйбышевский, Петровский и Киевский районы города

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины утром чуть более чем за час три раза обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, всего выпущено 18 снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, с 06:20 до 07:25 мск украинская армия в сумме выпустила по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 12 снарядов калибра 155 мм. Еще шесть снарядов было выпущено по Петровскому району.

Утром украинская армия также обстреливала из артиллерии калибра НАТО поселок Александровка в пригороде Донецка. 

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