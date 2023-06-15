В поселке Днепряны Херсонской области в результате украинского обстрела погиб ребенок

Ему был 1 год и 4 месяца

ГЕНИЧЕСК, 15 июня. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб в поселке городского типа Днепряны в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа, к которому относится этот населенный пункт.

"В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Утром в четверг там сообщили об обстреле Днепрян украинскими военными.