15 июня, 08:22,
обновлено 15 июня, 08:30
Военная операция на Украине

В поселке Днепряны Херсонской области в результате украинского обстрела погиб ребенок

Ему был 1 год и 4 месяца

ГЕНИЧЕСК, 15 июня. /ТАСС/. Годовалый ребенок погиб в поселке городского типа Днепряны в Херсонской области в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа, к которому относится этот населенный пункт.

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"В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Утром в четверг там сообщили об обстреле Днепрян украинскими военными. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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