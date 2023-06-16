Танкер "Ерофей Хабаров" прибыл в якутский поселок Пеледуй

Решение следовать в пункт ремонта приняли в целях соблюдения транспортной и экологической безопасности и недопущения дальнейшего разлива топлива

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Танкер "Ерофей Хабаров" находится в пункте ремонта в поселке Пеледуй Ленского района Якутии, сообщается в пятницу в Telegram-канале оперштаба республики.

"Теплоход "Ерофей Хабаров" прибыл в пункт ремонта поселкаПеледуй 15 июня в 20:00 (14:00 мск) по местному времени. Место стоянки - первый нефтеналивной рейд", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры компании "Ленское объединенное речное пароходство" ("ЛОРП") Викторию Круглянко.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров", принадлежащего якутской компании "ЛОРП", и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.

Как ранее сообщали в компании, решение следовать в пункт ремонта в Ленский район было принято в целях соблюдения транспортной и экологической безопасности и недопущения дальнейшего разлива топлива. Уточнялось, что там "есть возможность произвести безопасную перевалку груза для скорейшей доставки потребителю, зачистку теплохода для дальнейшего проведения ремонта".

В четверг в Иркутской области специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в реке Лене. В Якутии нормативы содержания нефтепродуктов в тот день в пробах воды реки Лены не были превышены. В пятницу в Ленском районе также не выявлено загрязнения на реке Лене, нефтяные и масляные пятна не обнаружены.