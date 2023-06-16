На Кубани продлили штормовое предупреждение до 19 июня

Из-за сильных осадков в регионе были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и возможные подъемы уровня воды в реках в Краснодарском крае до 19 июня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС) в пятницу.

"Фронтальные разделы циклона не желают сдавать своих позиций, и во второй половине дня они снова вызовут в регионе дожди, местами сильные дожди, порывы ветра и грозы. Из-за периодических сильных осадков в отдельных районах Краснодарского края существует угроза подъема уровня воды в реках местами с достижением опасных отметок. Из-за очередного приближающегося штормового циклона к территории Краснодарского края специалистами Краснодарского ЦГМС объявлено новое штормовое предупреждение на все выходные", - говорится в распространенном сообщении.

Объявленное ранее штормовое предупреждение на Кубани действует до 16 июня.

Дожди идут в Краснодарском крае с конца мая. За последнюю неделю в общей сложности в крае были подтоплены 16 городов и районов, вода заходила на 1,8 тыс. придомовых территорий, включая почти 900 домов.