В Алтайском крае в ДТП погиб мужчина с двумя детьми

По данным прокуратуры, автомобиль съехал с трассы и перевернулся

БАРНАУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Взрослый мужчина и двое детей 14 и 9 лет погибли в ДТП в Алтайском крае, по факту происшествия организована проверка. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и двое детей 14 и 9 лет. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку причин и условий случившегося", - сказано в сообщении.

Согласно данным правоохранительных органов, 16 июня на дороге Мартыново Тогул-Залесово автомобиль Toyota Camry, в котором находились четыре человека, съехал с трассы и перевернулся.

В ходе проверки будет проведена оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.