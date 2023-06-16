В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя автоматики на подстанции

Компания "Севэнерго" подключила основных абонентов

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Севэнерго" полностью восстановила подачу электроэнергии абонентам после сбоя автоматики на подстанции. Об этом в пятницу в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

"Запитали всех. По резервной линии прошли. "Севэнерго" подключила основных абонентов", - написал он.

Горлов добавил, что из-за аварии на подстанции в городе наблюдались также перебои с водоснабжением. "Было отключение некоторых гидроузлов, сейчас снабжение восстановили, давление в норме. Если где-то воды нет, то в ближайшее время она появится", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Севэнерго", в городе произошло отключение в сетях 110 кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу из-за сбоя автоматики на подстанции "Севастопольская" в городе произошло массовое отключение электроснабжения. Были отключены 80% потребителей Севастополя: центр города, Камышовая бухта, пр. Генерала Острякова, Корабельная сторона, часть Казачей бухты.