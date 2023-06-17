Землетрясение во Франции привело к разрушениям в нескольких городах

Повреждения получили десятки домов и несколько церквей на западе страны

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Десятки домов и несколько церквей на западе Франции были повреждены в результате землетрясения магнитудой не менее 5,3, произошедшего в пятницу вечером. Об этом сообщает в субботу префектура департамента Дё-Севр.

"По состоянию на 23:30 пятницы (00:30 субботы по московскому времени - прим. ТАСС) один человек получил легкие травмы, ему оказана помощь. Землетрясение привело к множеству случаев материального ущерба, в том числе из-за падения камней, трещин и частичного обрушения крыш", - говорится в заявлении властей департамента.

В целях безопасности 35 человек были временно переселены к родственникам или в помещения, специально отведенные для этого мэриями. Церковь в коммуне Сен-Илер-ла-Палю была оцеплена, специалисты оценивают ее состояние после землетрясения.

Разрушения зафиксированы и в соседнем департаменте Приморская Шаранта. По данным агентства Франс Пресс, на колокольне церкви в коммуне Ла Лень "зафиксированы большие трещины", около десятка домов признаны непригодными для проживания из-за трещин на несущих стенах. По данным радио France Info, серьезные повреждения получила также церковь в коммуне Курсон. Кроме того, около тысячи жителей департамента остались без света из-за повреждения опоры линии электропередачи.

Как сообщила в субботу префектура департамента Дё-Севр, в 04:27 (05:27 мск) сейсмологи зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 5 в том же районе, где произошел первый. Его магнитуда оценивается от 5,3 до 5,8.