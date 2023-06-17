В ДТП во Владивостоке пострадали пять человек

Среди травмированных есть дети

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла во Владивостоке, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщило УМВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции установили, что 44-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Vitz, двигался в направлении улицы Шилкинская и поворачивая налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Aqua, который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля Toyota Vitz, 33-летний пассажир Toyota Vitz, 37-летняя пассажирка Toyota Vitz, 8-летний пассажир Toyota Vitz, у которого диагностирован ушиб мягких тканей бедра. Также травмы получил полуторагодовалый пассажир Toyota Vitz. У малыша диагностирован ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).