17 июня, 10:01

В ДТП во Владивостоке пострадали пять человек

Среди травмированных есть дети

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла во Владивостоке, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщило УМВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции установили, что 44-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Vitz, двигался в направлении улицы Шилкинская и поворачивая налево не уступил дорогу автомобилю Toyota Aqua, который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение транспортных средств. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек: водитель автомобиля Toyota Vitz, 33-летний пассажир Toyota Vitz, 37-летняя пассажирка Toyota Vitz, 8-летний пассажир Toyota Vitz, у которого диагностирован ушиб мягких тканей бедра. Также травмы получил полуторагодовалый пассажир Toyota Vitz. У малыша диагностирован ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация