17 июня, 11:59

В Новосибирске двое пострадавших при возгорании на ТЭЦ находятся в реанимации

Еще один - в ожоговом отделении

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Двое рабочих, которые пострадали при воспламенении технической жидкости во время работ на ТЭЦ-5 в Новосибирске, находятся в реанимации, один человек - в ожоговом отделении, сообщили  ТАСС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

"Двое - в реанимации, один - в ожоговом отделении", - сказали в пресс-службе.

По данным следственных органов, которые возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, во время чистки резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. В результате один человек погиб, три человека были госпитализированы.

ТЭЦ-5 - самая крупная в Сибири теплоэлектроцентраль блочного типа. Станция обеспечивает теплом почти 800 тыс. горожан. На ее долю приходится около 60% выработки электроэнергии в Новосибирской области. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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