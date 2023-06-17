В Новосибирске двое пострадавших при возгорании на ТЭЦ находятся в реанимации

Еще один - в ожоговом отделении

НОВОСИБИРСК, 17 июня. /ТАСС/. Двое рабочих, которые пострадали при воспламенении технической жидкости во время работ на ТЭЦ-5 в Новосибирске, находятся в реанимации, один человек - в ожоговом отделении, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

"Двое - в реанимации, один - в ожоговом отделении", - сказали в пресс-службе.

По данным следственных органов, которые возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, во время чистки резервуара сотрудниками подрядной организации произошло воспламенение технической жидкости. В результате один человек погиб, три человека были госпитализированы.

ТЭЦ-5 - самая крупная в Сибири теплоэлектроцентраль блочного типа. Станция обеспечивает теплом почти 800 тыс. горожан. На ее долю приходится около 60% выработки электроэнергии в Новосибирской области.