Произошедшие в Севастополе отключения не связаны со сбоем на подстанции

По данным компании"МЭС Юга", на объекте не зафиксировали технологических нарушений

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Отключение электроэнергии в Севастополе, из-за которого в пятницу вечером без электричества остались 80% потребителей города, не связано с работой подстанции "Севастополь", сообщили в субботу в пресс-службе компании "МЭС Юга", обслуживающей подстанцию.

"Причина отключения электроэнергии не связана с работой оборудования "МЭС Юга". На подстанции 330 кВ "Севастополь" технологических нарушений и иных отключений не происходило", - говорится в сообщении компании.

16 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошло массовое отключение электроснабжения, в качестве предварительной причины назвали сбой автоматики на подстанции "Севастопольская". Позже в пресс-службе "Севэнерго" ТАСС сообщили, что в городе произошло отключение в сетях 110 кВ по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ.