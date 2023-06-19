В ДНР сообщили о ранении восьми человек при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ

По данным экстренных служб, состояние некоторых тяжелое

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Волновахе в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту выпущено 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Н. п. Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. ОБстрел зафиксирован в 09:10 мск.

При украинском обстреле Волновахи ранены как минимум восемь человек, состояние некоторых тяжелое, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Часть снарядов упала в районе станции переливания крови, добавил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (09:36 мск) - добавлена информация о пострадавших.