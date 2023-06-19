19 июня, 06:19,
обновлено 19 июня, 06:48
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о ранении восьми человек при обстреле Волновахи из РСЗО со стороны ВСУ

По данным экстренных служб, состояние некоторых тяжелое

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Волновахе в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту выпущено 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Н. п. Волноваха: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. ОБстрел зафиксирован в 09:10 мск.

При украинском обстреле Волновахи ранены как минимум восемь человек, состояние некоторых тяжелое, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Часть снарядов упала в районе станции переливания крови, добавил собеседник агентства. 

В новость были внесены изменения (09:36 мск) - добавлена информация о пострадавших. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация