19 июня, 09:59

Суд в Приангарье отправил под домашний арест владельца кафе, где люди отравились шаурмой

Срок меры пресечения составляет два месяца

ТАСС, 19 июня. Братский городской суд назначил домашний арест на два месяца владельцу кафе, где 62 человека отравились шаурмой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

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"Сегодня суд избрал мужчине [владельцу кафе быстрого питания] домашний арест на два месяца на период предварительного следствия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователь СК ходатайствовал об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 14 июня стало известно об отравлении 11 жителей Братска, в том числе пятерых детей, после посещения кафе по продаже шаурмы. Все они были госпитализированы. По данным регионального Роспотребнадзора, было зарегистрировано 29 случаев острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Проверку организовала прокуратура Иркутской области, которая контролирует расследование уголовного дела. Утром 15 июня количество пострадавших выросло до 62. Специалисты регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Заведение временно закрыли. Владелец кафе был задержан. 

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