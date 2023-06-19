В КБР прокуратура начала проверку после ДТП, жертвами которого стали три сестры

Автомобиль упал в обрыв и загорелся

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Три женщины, погибшие в ДТП в Кабардино-Балкарии, являются родными сестрами, сообщили ТАСС в понедельник в прокуратуре республики.

"Прокуратурой КБР по поручению прокурора республики Николая Хабарова взято на контроль проведение проверочных мероприятий по факту гибели граждан в результате ДТП в Чегемском районе. Установлено, что 17 июня на автодороге Чегем Второй - Булунгу между поселениями Лечинкай и Нижний Чегем в результате падения с обрыва автомашины Mercedes погибли три женщины - родные сестры", - сообщил представитель ведомства.

По факту ДТП ОМВД Росссии по Чегемскому району проводит проверку.

В минувшую субботу сообщалось, что водитель легкового автомобиля Mercedes не справился с управлением на горной дороге и упал в обрыв. Автомобиль загорелся, погибли три человека.