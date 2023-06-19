19 июня, 12:56

Спасатели ищут туриста с Кубани, унесенного в предгорье Адыгеи течением реки Белой

Поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски туриста из Краснодарского края, которого унесло течением после прыжка в реку Белую в районе гранитного каньона в предгорье Адыгеи. Об этом ТАСС сообщила сотрудник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Юлия Алексеева.

"С воскресенья ведутся поиски жителя Краснодарского края 1995 года рождения, который прыгнул в реку в районе гранитного каньона в Майкопском районе Адыгеи, и его унесло сильным течением", - сказала она.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой мужчина по имени Артур ныряет с высоты в гранитный каньон и его уносит течением.

Поисково-спасательные работы были приостановлены с наступлением темного времени суток, в понедельник с утра поиски возобновлены. Они проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Белой по течению, добавила собеседница агентства. 

Теги:
РоссияАдыгея
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