Участник нацбатальона "Айдар" Мурыга признал вину и раскаялся в содеянном

Приговор будет оглашен 20 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Денис Мурыга, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", раскаялся в ходе последнего слова и полностью признал вину, передает корреспондент ТАСС в понедельник из Южного окружного военного суда.

"Вину признаю полностью, искренне раскаиваюсь. Находясь на Украине, я действовал по обстоятельствам. Не имея средств к существованию, пошел служить в ВСУ. Мне нужно было как-то выживать. Вернуться в Крым я не мог, так как граница была закрыта. На моих руках крови нет, никто не пострадал от моих действий", - сказал Мурыга в ходе последнего слова в суде.

В ходе заседания в понедельник судья сообщил, что приговор будет оглашен во вторник в 9:30 мск. Ранее в ходе прения сторон прокурор попросил суд приговорить Мурыгу к 18 годам лишения свободы.

Первое заседание по делу прошло в ноябре 2022 года. Уроженец Алушты Мурыга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Согласно видео допроса, в январе 2015 года он присоединился к батальону "Айдар". Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. По словам самого Мурыги, это произошло в марте 2015 года. Соответствующий приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона "Айдар" в городе Лисичанске.