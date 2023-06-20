Для тушения пожара в Алтайском крае привлекли самолет-амфибию

Также для ликвидации возгорания привлекли 199 человек, 82 единицы техники и лесопожарный комплекс

ТАСС, 20 июня. Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского составляет 1,2 тыс. га, в тушении участвует самолет-амфибия Бе-200 ЧС, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минприроды.

"Ориентировочно площадь пожара на данный момент составляет 1,2 тыс. га. Для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия Бе-200 ЧС", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что из-за плохой видимости и задымленности существует угроза распространения огня на участки автомобильной дороги. Закрыт один участок от села Новоегорьевское до села Волчиха на трассе Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области.

Развернут и находится в готовности пункт временного размещения, при необходимости будет проведена эвакуация населения. Для тушения пожара привлечены 199 человека, 82 единицы техники и лесопожарный комплекс. Для контроля над ситуацией работает вертолет Robinson.