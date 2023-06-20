ВСУ возобновили артобстрел Донецка

По Куйбышевскому и Киевскому районам города было выпущено шесть снарядов

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины после десятичасовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии.

Об этом во вторник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В 05:40 мск со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Донецка, по данным представительства, был зафиксирован в 19:15 понедельника. Тогда ВСУ обстреляли город шестью снарядами калибра 155 мм.