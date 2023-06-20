В Томской области изъяли более 100 тыс. бутылок с контрафактным алкоголем

Возбуждено уголовное дело

ТОМСК, 20 июня. /ТАСС/. В Томской области нашли шесть складов с нелегальным алкоголем и табаком. Бутылки с алкоголем, оклеенные этикетками известных марок, продавали через частные магазины, сообщили во вторник на сайте "МВД-медиа".

"По предварительным данным, 59-летний приезжий из Кабардино-Балкарской Республики реализовывал поддельный товар на территории Томской области через подконтрольные частные магазины. Для его хранения использовалось не менее шести складских помещений", - сказано в сообщении.

В ходе обысков в магазинах и складских помещениях было обнаружено более 70 тыс. пачек немаркированных табачных изделий, а также более 100 тыс. бутылок алкоголя, оклеенных этикетками известных производителей. Изъятая продукция направлена на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (по факту изготовления неустановленными лицами в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, с использованием оборудования для производства и упаковки сигарет). Фигуранту дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.