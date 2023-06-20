20 июня, 07:07

Суд Астаны арестовал на два месяца подозреваемого в захвате заложников в банке

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны арестовал на два месяца Алихана Мурадова, подозреваемого в захвате заложников отделении банка Kaspi Bank в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"20 июня специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова", - говорится в сообщении.

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города. В результате проведенного полицией штурма злоумышленник был задержан и позже помещен в изолятор, все заложники освобождены. Никто не пострадал. Задержанный с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о захвате заложника. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

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