20 июня, 07:27

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при взрыве баллона в машине

Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Три человека, которые пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле на трассе под Симферополем, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

"Трое пострадавших доставлены в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Все в тяжелом состоянии, стабильные. Получают необходимую медицинскую помощь", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщили в МВД по региону, газовый баллон взорвался в автомобиле Toyota Land Cruiser в понедельник на Евпаторийском шоссе. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, пострадавшими оказались помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, его секретарь и охранник. 

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