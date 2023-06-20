Экс-замгубернатора Владимирской области Мазанько осудили за взятку

Елену Мазанько приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима

ТАСС, 20 июня. Суд приговорил бывшего вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу более 8 млн рублей за взятку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в крупном размере). <…> По совокупности преступлений приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 8,1 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок три года", - говорится в сообщении.

Установлено, что весной 2015 года Мазанько, являясь должностным лицом, получила через посредников денежное вознаграждение в размере более 190 тыс. рублей за обеспечение аффилированной фирме победы в торгах по ремонту помещений подконтрольного унитарного предприятия. Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала. "Ранее Елена Мазанько за получение взяток осуждена к реальному лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев со штрафом в размере 8 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок два года и шесть месяцев", - отметили в ведомстве.