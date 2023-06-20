Житель Адыгеи получил восемь лет колонии за совершенное 12 лет назад убийство

Приговор суда вступил в законную силу

МАЙКОП 20 июня. /ТАСС/. Суд в Адыгее приговорил жителя Майкопского района к восьми годам колонии строгого режима за совершенное 12 лет назад убийство, сообщила во вторник журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"49-летний житель Майкопского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении с уточнением, что приговор суда вступил в законную силу.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону сообщалось, что скелетированные останки человека были обнаружены в декабре 2022 года в заброшенном колодце на территории садового товарищества "Ягодка". По факту совершенного 12 лет назад убийства мужчины возбудили уголовное дело, местному жителю предъявили обвинение, он был арестован.

Следствием и судом установлено, в апреле 2010 года мужчина находился со своим знакомым - 55-летним местным жителем - в домовладении на территории угольного цеха в "Ягодке". Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подсудимый черенком от лопаты нанес знакомому несколько ударов в область головы, причинив черепно-мозговую травму, от которой тот умер. Подсудимый оттащил его тело в лес и скинул в заброшенный колодец. Благодаря работе следственно-оперативной группы злоумышленник установлен и задержан, дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства, отмечается с в сообщении следственного управления.