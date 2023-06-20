В Подмосковье пациентка после операции по коррекции носа попала в реанимацию

Следователи возбудили уголовное дело

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Девушка после операции по коррекции носа в одной из частных клиник Подмосковья попала в реанимацию из-за остановки дыхания, следователи возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области.

По данным следствия, 15 июня у 25-летней жительницы Москвы после плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник Одинцовского городского округа произошла остановка дыхания, в связи с чем она была переведена в реанимационное отделение другого медицинского учреждения. В настоящее время состояние девушки стабилизировано. "Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни). По уголовном делу следователями произведен осмотр и обыск, изъяты медицинские документы, а также документы, регламентирующие деятельность медицинского учреждения. Также изъято 15 ампул препарата, использованного во время операции, допрошены сотрудники клиники, врачи, проводившие операцию", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будет допрошен анестезиолог и проведены соответствующие экспертизы.