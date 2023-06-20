20 июня, 12:07

Спасатели нашли в тайге пропавшую жительницу Бурятии

Девушка, которая пропала 1 июня, находится в удовлетворительном состоянии

УЛАН-УДЭ, 20 июня. /ТАСС/. Спасатели нашли в тайге 29-летнюю жительницу Бурятии, потерявшуюся 1 июня в Тункинском районе республики. Об этом сообщили журналистам в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Девушка пропала 1 июня при сборе дикоросов в лесном массиве. Сегодня в 17:15 по местному времени (12:15 мск - прим. ТАСС) в 15 км от местности Дарки она найдена спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы живой", - сообщили в ведомстве.

Девушка в удовлетворительном состоянии передана бригаде скорой помощи.

Во время поисковых работ спасатели обследовали свыше 130 кв. км леса. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация