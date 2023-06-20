В Германии украли наперсный крест Папы Римского Бенедикта XVI

В полиции сообщили, что злоумышленники взломали выставочный шкаф, вмонтированный в стену в городской церкви Траунштайна

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Наперсный крест Папы Римского Бенедикта XVI, завещанный им самим, был украден из прихода в городе Траунштайн. Об этом во вторник сообщается на сайте Баварского государственного управления уголовной полиции.

"Неизвестные злоумышленники в понедельник, 19 июня 2023 года, между 11:45 и 17:00 (12:45 и 18:00 мск - прим. ТАСС) взломали выставочный шкаф, вмонтированный в стену в городской церкви Траунштайна, и похитили выставленный в нем наперсный крест", - говорится в сообщении.

В Траунштайне будущий Папа Римский посещал гимназию, а также отслужил свою первую мессу. Папский престол Бенедикт XVI занял в 2005 году, а 28 февраля 2013-го он оставил пост, став первым папой с 1415-го добровольно покинувшим престол. После отречения Бенедикт XVI сохранил свое папское имя и получил титул Почетного Папы. Завершив исполнение своих обязанностей, он удалился в особняк на Ватиканском холме, который сам выбрал своим убежищем (бывший монастырь "Матер экклезия"). Умер 31 декабря 2022 года. Похоронен 5 января 2023-го в Ватикане, в крипте под алтарной частью Собора Святого Петра, где до канонизации в 2014 году покоился папа Иоанн Павел II.