Закон о контрактах в ВС РФ и пожар на Тамбовском пороховом заводе. Главное за 20 июня

Закон о праве судимых и ограниченно годных заключать контракты о службе в ВС РФ

Госдума приняла законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Исключение составят те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, осужденные за шпионаж, захват заложника, экстремизм и преступления против половой неприкосновенности детей. Контракты можно заключить в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Пожар на Тамбовском пороховом заводе

В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали 12 человек, 4 из них погибли. Причиной пожара стал человеческий фактор, указал глава Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, это не теракт.

Стратегия экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые в истории представила протекционистскую Стратегию экономической безопасности ЕС. Документ расширит полномочия Брюсселя, ограничит торговлю и обмен технологиями с недружественными Западу странами. Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что стратегия изначально направлена против Китая и России.

Приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet

Суд приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова – пилота Superjet, который сгорел при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Суд также удовлетворил иск двух потерпевших на 1,5 млн рублей каждый и наложил дополнительный запрет Евдокимову в течение трех лет управлять воздушным судном.

Награда военнослужащего за уничтожение танка Leopard

Российскому военнослужащему Андрею Кравцову вручили сертификат на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard ВСУ в ходе спецоперации. В Минобороны отметили, что эта выплата является дополнительной к средствам, которые ведомство выделяет военнослужащим за захват военной техники противника, а не заменяет их.