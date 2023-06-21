Во Владивостоке сгорели четыре автобуса

В ликвидации огня участвовали девять человек

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Возгорание четырех автобусов произошло на стоянке муниципального предприятия-перевозчика ВПОПАТ-1 во Владивостоке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар потушен на площади 50 кв. м.

"21 июня в 07:25 (00:25 мск - прим. ТАСС) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в автобусном парке по улице Корнилова в городе Владивосток. Оперативно на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08:40 (01:40 мск - прим. ТАСС) пожар ликвидирован на площади около 50 кв. м", - говорится в сообщении.

Всего в тушении было задействовано две единицы техники и девять человек личного состава.

Прокуратура Владивостока организовала проверку. Ведомство даст оценку как надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей, так и наличию на предприятии необходимого объема средств пожаротушения.