21 июня, 03:08
Лесные пожары в России

В Алтайском крае площадь лесного пожара выросла до 3,4 тыс. га

В тушении возгорания задействовали 211 человек личного состава и 87 единиц техники

ТАСС, 21 июня. Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 2 тыс. до 3,4 тыс. га. Направлено обращение губернатору Югры Наталье Комаровой о привлечении для тушения возгорания парашютно-десантной пожарной службы, сообщили в пресс-службе Минприроды края в среду.

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"Ориентировочно площадь пожара составляет 3,4 тыс. га. В тушении пожара задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 211 человек личного состава и 87 единиц техники. Направлено обращение в адрес губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о привлечении для тушения лесного пожара сил и средств парашютно-десантной пожарной службы", - говорится в сообщении.

Пожар в Егорьевском районе начался в понедельник. По данным МЧС, ближайший к месту возгорания населенный пункт находится в 9 км. Проведена эвакуация 184 пациентов детского психоневрологического интерната и туберкулезной больницы. Пять сел района находятся в зоне потенциального риска. В ликвидации возгорания задействован самолет-амфибия Бе-200. Губернатор края Виктор Томенко выезжал в район для проведения заседания оперативного штаба по тушению пожара.

  

Теги:
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский крайХанты-Мансийский автономный округТоменко, Виктор Петрович
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