В Иркутске произошел пожар в гостевом доме

Тушение осложняет плотная деревянная застройка

ТАСС, 21 июня. Пожар произошел в историческом центре Иркутска - на площади около 200 кв. м горит гостевой дом. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В половине 11 часа (07:30 мск - прим. ТАСС) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании на улице Тимирязева в Иркутске. Возгорание произошло в гостевом доме. К месту были направлены шесть пожарных расчетов. <…> Примерная площадь пожара 200 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ситуацию с тушением пожара осложняет плотная деревянная застройка.