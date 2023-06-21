21 июня, 06:17
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил об атаке Донецка двумя беспилотниками

Украина атаковала Донецк двумя беспилотниками - Пушилин.

Новость дополняется 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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