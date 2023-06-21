Суд в Новосибирске перевел из СИЗО под домашний арест экс-сенатора Лаптева

Его обвиняют в получении взятки в размере около 900 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд в Новосибирске изменил с содержания в СИЗО на домашний арест меру пресечения экс-сенатору, депутату заксобрания Новосибирской области Владимиру Лаптеву, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили ТАСС в суде в среду.

"Ему изменили меру пресечения на домашний арест до 26 июля", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали ТАСС ранее в экстренных службах, Лаптева задержали осенью 2022 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Как уточнили в экстренных службах, по предварительной версии, Лаптев, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в указанном комитете. В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год начислили порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению.

Лаптев несколько раз избирался в региональный парламент от партии "Единая Россия". С 2015 по 2020 год был сенатором от Новосибирской области в Совфеде. В сентябре 2020 года снова был избран депутатом законодательного собрания региона, является председателем комиссии по экологии на постоянной основе.

Как сообщал ТАСС вице-спикер новосибирского заксобрания, руководитель фракции "Единой России" Андрей Панферов, членство Лаптева в партии будет приостановлено.