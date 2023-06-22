Военный медик отметил опасность распространения холеры после разрушения Каховской ГЭС

По словам доцента кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимира Кузьмича, сейчас по кадрам видно, что размываются даже старые захоронения периода Великой Отечественной войны

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Опасность распространения холеры существует на затопленных территориях из-за прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Владимир Кузьмич в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС).

"Вибрион холеры развивается в воде. Затопление поверхности, размытие могильников, где старая инфекция могла сохраняться, - это причина потенциальной опасности, как и другие скотомогильники, которые на этой территории существуют. При размытии старый слой земли поднимается оттуда, представляет опасность", - сказал Кузьмич, отвечая на вопрос, существует ли опасность распространения холеры в местности, затронутой паводком после разрушения Каховской ГЭС.

По его словам, сейчас по кадрам видно, что размываются даже старые захоронения периода Великой Отечественной войны. Кузьмич подчеркнул, что под угрозу попадает затопленная пойма. "Это конкретно та пойма, которая затоплена. Не старое русло, а та территория, которая с более низкого берега, то есть с нашей стороны, она и опаснее. Хотя с той стороны тоже видим подтопления в Херсонской области", - пояснил он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в кулуарах МВМС-2023 сообщал ТАСС, что войска РХБЗ и сотрудники МЧС проводят обеззараживание затронутой паводком после разрушения Каховской ГЭС местности. Это позволит избежать распространения в регионе инфекций, в том числе холеры.

О салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.