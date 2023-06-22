В Дагестане восстановили движение транспорта после ДТП с участием автобуса

В ликвидации последствий аварии задействовали 46 человек и 16 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Транспортное сообщение на федеральной трассе "Кавказ" восстановили после произошедшего накануне вечером ДТП с участием автобуса, "Камаза" и легкового авто в Кизлярском районе Дагестана. В ликвидации последствий аварии были задействованы 46 специалистов и 16 единиц техники. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации района.

"Транспортное сообщение на федеральной трассе Р-217, где столкнулись автобус Москва - Хасавюрт, грузовой и легковой автомобили, восстановлено", - говорится в сообщении.

В результате аварии движение было затруднено, передает корр. ТАСС.

ДТП с участием рейсового автобуса Москва - Хасавюрт, "Камаза" и легкового автомобиля произошло в среду на трассе "Кавказ" у города Кизляр. По данным регионального Минздрава, 8 человек, в том числе 2 ребенка погибли, число пострадавших - 16, при этом 4 остаются в больницах. Глава региона Сергей Меликов поручил обеспечить материальные выплаты семьям погибших и пострадавшим. По факту происшествия следователями Кизлярского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проводится проверка.