22 июня, 04:33,
обновлено 22 июня, 05:24

В Ростовской области произошел пожар на складе с посудой и электротехникой

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

В ликвидации огня задействовали 63 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. В Ростовской области произошел пожар на складе, где хранится посуда и электротехника. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 06:34 поступила информация о загорании на складе с посудой и электротехникой по адресу: Аксайский район, поселок Янтарный, улица Малое Зеленое кольцо, 3А", - сообщили в ведомстве.

По последним данным, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Изначально сообщалось о возгорании на 1 тыс. кв. м. 

В ГУ МЧС уточнили, что угрозы распространения огня на рынке "Классик", где расположен склад, нет. К тушению пожара привлекли 63 человека и 21 единица техники.

В 07:50 мск к месту [пожара] убыл пожарный поезд со станции Ростов-Главный, добавили в ведомстве. 

В МЧС предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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