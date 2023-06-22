В Новой Москве мотоциклист на скорости влетел в скутер с подростками

Погиб один человек, еще трое пострадали

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мотоцикл и скутер столкнулись в Новой Москве, в результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, в ТиНАО в деревне Губцево произошло столкновение мотоцикла и скутера. Погиб один и пострадали трое участников ДТП", - сказал собеседник агентства. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Со своей стороны в правоохранительных органах ТАСС добавили, что мотоциклист на большой скорости въехал в скутер с подростками. В результате погиб 14-летний ребенок.

В столичной прокуратуре уточнили, что столкновение произошло в момент, когда трое подростков пересекали Дорожную улицу на скутере. "В результате дорожной аварии 14-летний подросток погиб на месте. Также пострадал водитель мотоцикла и несовершеннолетний пассажир скутера, они госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту произошедшего.