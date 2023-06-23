23 июня, 05:36
Лесные пожары в России

В Алтайском крае остановили распространение лесного пожара на большинстве участков

Угрозы населенным пунктам нет

ТАСС, 23 июня. Распространение лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края остановлено на большинстве участков. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

"Угрозы населенным пунктам нет. На большинстве участков распространение огня остановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь, пройденная огнем, на данный момент составляет почти 9,8 тыс. га.

В тушении задействованы силы авиалесоохраны, краевых автономных учреждений, арендаторов лесных участков, МЧС, а также к работе по локализации возгорания приступили специалисты парашютно-десантной пожарной службы Ханты Мансийской авиабазы, ими прорабатывается кромка пожара на наиболее опасных участках .

Пожар разгорелся 19 июня в 9 км от села Лебяжьего. Спасатели и местные власти провели эвакуацию 25 человек из Лебяженской туберкулезной больницы и 184 человек из детского психоневрологического интерната. Специалисты Роспотребнадзора проводили проверку воздуха в пяти селах Егорьевского района и не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский край
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