Задержанный ФСБ мужчина признался, что планировал транспортировать цезий-137 за границу

Он также рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один из задержанных сотрудниками ФСБ мужчина признался, что планировал транспортировать купленный цезий-137 за границу.

На видео, предоставленном ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: "За изотопом - цезием-137, для транспортировки за границу". Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.

ФСБ утром в пятницу сообщила о задержании пятерых граждан, пытавшихся приобрести при координации гражданина Украины 1 кг радиоактивного вещества за 3,5 млн долларов. Его собирались вывезти за рубеж и использовать в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения. Возбуждено уголовное дело по ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде радиоактивных веществ). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.