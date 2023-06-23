ФСБ и МВД выявили хищение средств, полученных от продажи билетов на курорте в КБР

Ущерб от неправомерных действий превысил 70 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ФСБ совместно с МВД выявили хищение денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков (ски-пассов) на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской Республики, входящего в структуру акционерного общества "Кавказ.РФ". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" (ВТРК "Эльбрус"), - сообщили в ЦОС. - В результате неправомерных действий указанных лиц акционерному обществу "Кавказ.РФ" причинен материальный ущерб в размере свыше 70 млн рублей".

Как отметили в ФСБ, в рамках возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) уголовного дела "установлено, что в 2021 году специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы ВТРК "Эльбрус" департамента информационных технологий АО "Кавказ.РФ" вступил в преступный сговор с кассирами ВТРК "Эльбрус" для реализации схемы, позволившей членам организованной преступной группы похищать часть вырученных от продажи пропусков средств".

По решению суда у организатора преступной схемы в качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму свыше 250 млн рублей.

Правоохранительными органами задержаны пятеро лиц, причастных к противоправной деятельности. В ходе обысков в Кабардино-Балкарской Республике изъяты мобильные телефоны фигурантов, содержащие переписку, касающуюся фабулы расследуемого дела, значительная сумма наличных денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности. Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Содействие в документировании противоправной деятельности членов ОПГ оказывали сотрудники департамента безопасности АО "Кавказ.РФ". Акционерное общество создано правительством РФ 14 октября 2010 года для управления особыми экономическими зонами в составе туристического кластера на Северном Кавказе. В настоящее время проект туристического кластера включает шесть особых экономических зон, где реализуются проекты по созданию семи всесезонных туристско-рекреационных комплексов и одного прибрежного кластера.