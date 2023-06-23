23 июня, 07:09
Военная операция на Украине

Силы ПВО дважды сбили беспилотники над Курском ночью

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, значительных разрушений не зафиксировано

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Силы ПВО, дважды сработавшие ночью в пятницу, сбили над Курском беспилотные летательные аппараты, значительных разрушений не зафиксировано.

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Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Этой ночью в небе над Курском силами наших ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона отмечал, что в ночь на пятницу в небе над Курском сбит один беспилотник, позже система ПВО сработала во второй раз. Глава региона также обратился к жителям с просьбой в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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