Силы ПВО дважды сбили беспилотники над Курском ночью

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, значительных разрушений не зафиксировано

КУРСК, 23 июня. /ТАСС/. Силы ПВО, дважды сработавшие ночью в пятницу, сбили над Курском беспилотные летательные аппараты, значительных разрушений не зафиксировано.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Этой ночью в небе над Курском силами наших ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона отмечал, что в ночь на пятницу в небе над Курском сбит один беспилотник, позже система ПВО сработала во второй раз. Глава региона также обратился к жителям с просьбой в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112.