В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с тремя фурами и легковым автомобилем, в результате аварии погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

"По факту ДТП на трассе М7 "Волга" Москва - Уфа возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

Авария произошла 22 июня на 411-м км Южного обхода Нижнего Новгорода. Столкнулись три большегруза и один легковой автомобиль.