23 июня, 10:50

ФСБ попросил суд Москвы арестовать россиянина по уголовному делу о госизмене

Согласно картотеки суда, служба требует избрать арест в отношении Хецоидзе Г. Л.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователь ФСБ просит Лефортовский суд Москвы в рамках уголовного дела о госизмене избрать арест в отношении гражданина РФ. Об этом ТАСС в пятницу стало известно из картотеки суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хецоидзе Г. Л. поступило", - говорится на сайте суда.

Хецоидзе инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Фабула уголовного дела неизвестна, так как материалы имеют гриф "секретно". Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. 

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