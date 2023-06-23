СМИ: убивший шведскую журналистку изобретатель вновь попал в суд

Теперь Петера Мадсена обвиняют в незаконной переписке

СТОКГОЛЬМ, 23 июня. /ТАСС/. Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за убийство в 2017 году шведской журналистки Ким Валл на борту построенной им подводной лодки, вновь попал в суд. На этот раз его обвиняют в незаконной переписке, сообщает в пятницу агентство Ritsaus Bureau.

С сентября по декабрь 2022 года Мадсен отправил четыре обращения властям Дании из тюрьмы. Сообщения такого типа в датских тюрьмах разрешают посылать без проверки, но туда же заключенный приложил письма разным женщинам.

В суде Мадсен заявил, что нарушил правила, которые, по его мнению, являются нарушением конвенции о правах человека. Прокуратура требует выплат штрафа за правонарушение.

В январе прошлого года датский парламент принял закон, согласно которому осужденным к пожизненному заключению в течение первых десяти лет в тюрьме не разрешается обмениваться письмами с людьми, которых они не знали до начала отбывания срока.

Убийство и побег

Дело об убийстве 30-летней журналистки привлекло к себе повышенное внимание за пределами Дании в связи с необычными обстоятельствами ее смерти. Валл должна была взять у Мадсена интервью для американского журнала Wired и пропала 10 августа 2017 года, отправившись с датчанином на морскую прогулку. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки, которую Мадсен построил вместе с группой энтузиастов. Останки женщины были сброшены в море. На их поиск у команды водолазов ушло четыре месяца.

Мадсен отрицал, что виновен, признавшись лишь в том, что сбросил труп Валл в море после того, как она, согласно его версии событий, погибла в результате выброса угарного газа во внутренние помещения подлодки. Обвиняемый утверждал, что сам в это время находился снаружи. Суд признал его версию событий не заслуживающей доверия, а психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен - патологический лжец, имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.

Кроме пожизненного приговора за убийство, в сентябре 2021 года Мадсен также был осужден за побег из тюрьмы Херстедвестер на один год и девять месяцев заключения.