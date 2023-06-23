Эксперт назвал вероятную причину потери связи с "Титаном"

Возможная поломка гидроакустического маяка-ответчика подтверждает версию направленного внутрь взрыва, отметил доцент Института мирового океана ДВФУ Александр Коноплин

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Потеря связи с потерпевшим катастрофу батискафом "Титан" через несколько часов после его погружения может объясняться тем, что на нем вышел из строя гидроакустический маяк-ответчик. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу заместитель директора по научной работе Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева ДВО РАН, доцент Института мирового океана ДВФУ Александр Коноплин, отметив, что это подтверждает версию "взрыва, направленного внутрь" (то есть корпус аппарата был раздавлен глубинным давлением).

"Для обеспечения навигации и связи глубоководные аппараты оснащаются специальными гидроакустическими маяками-ответчиками, имеющими автономное питание. Такой маячок даже при обесточивании батискафа позволил бы определить его местоположение. Но направленный внутрь взрыв корпуса "Титана" мог повредить закрепленный на этом корпусе маяк-ответчик. Это может объяснить потерю связи с батискафом через несколько часов после начала погружения", - рассказал Коноплин.

По словам ученого, на основе доступной информации можно предположить, что обитаемый подводный аппарат "Титан" потерпел крушение из-за разрушения, "схлопывания" корпуса под воздействием огромного давления окружающей водной среды. Причиной этого могла стать совокупность следующих факторов: близкая к предельной глубина погружения, "усталость" материала корпуса батискафа, а также отсутствие необходимого запаса прочности этого корпуса, который закладывается при проектировании.